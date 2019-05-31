” المهندسين ” تضع ضوابط للحد من استقدام الأجانب.. وتعلن عن معدل البطالة بالقطاع

علي القحطاني(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة هيئة للمهندسين سعد الشهراني إن الهيئة حققت قفزة بزيادة عضوية المهندسين السعوديين بنسبة 35%، مشيرا إلى أنها قامت بالحد من تزوير الشهادات في القطاع واستباق المزورين بخدمة ” اجتياز ” وربط التصنيف باعتماد الهيئة.

وأشار الشهراني في مقابلة ببرنامج ” ياهلا 2030 ” على شاشة روتانا خليجية إلى تقلص المهندسين الأجانب في عضوية الهيئة لنحو149300 بينما كانوا يناهزون الـ194 ألفاً العام الماضي، مبينا أن السوق في حاجة إلى المهندسين بكافة تخصصاتهم، وأن الهيئة وضعت البرامج لتمكين وإحلال الوظائف بالمهندسين السعوديين.

ولفت إلى العمل المشترك مع وزارة العمل والشركات الكبرى ومشاريع الدولة واشتراط نسب معينة في المشاريع الكبرى مع تشغيل حديثي التخرج بنسبة 10% من المشاريع الكبرى ستؤدي إلى تقليص الفارق في السوق بين المهندسين السعوديين والأجانب.

وحول اشتراط الخبرة في التوظيف، أوضح أن الهيئة عملت على وضع ضوابط للحد من استقدام المهندسين الأجانب، بوضع حد أدنى للخبرة بخمس سنوات، وتدشين خدمة ” اجتياز ” للتأكد من شهاداته وخبراته قبل دخول السعودية، بينما السعودي لا تشترط له الخبرة، وهناك جهات تستقطب خبرات معينة للعمل بمشاريع نوعية.

وعما يتردد من أرقام عالية عن عطالة المهندسين، قال إن أرقام الهيئة تشير إلى أنها تقع في حدود 5 آلاف و5500 عاطل، موضحا أن العدد قليل جداً مقارنة بالفرص الموجودة.