تأهب الأمن التونسي عقب أنباء عن وجود البغدادي بليبيا

تونس(صدى):

أكد مصدر أمني تونسي في تصريحات إعلامية ، إن التنسيق بين القوات الأمنية والعسكرية في تونس بلغ أعلى درجاته على مستوى الحدود الليبية؛ تحسّبًا لأيّ تطورات ميدانية إذا ما أقدم التحالف الدولي على تحديد مكان البغدادي بدقة ونفذ غارات لتصفيته .

جاء ذلك عقب تداول أنباء خلال الآونة الأخيرة ترجّح إمكانية تمركز زعيم تنظيم ” داعش “ أبو بكر البغدادي بالأراضي الليبية.

وأضاف المصدر في تصريحاته ، أن فرقًا من مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية التونسية ترابط قرب الحدود الليبية وترصد كلّ التحركات، وهي على استعداد تام للتدخّل إذا اقتضت الضرورة .

وكانت مجلة ” جون أفريك “ ذكرت في مقال نشرته، الأربعاء الماضي، أن السلطات التونسية أخذت على محمل الجد معلومات التحالف الدولي التي تشير إلى أنه قد تم تحديد موقع أبو بكر البغدادي جنوبي ليبيا.