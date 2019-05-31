أسباب نفسية وعضوية لـ ” التبول اللإرادي “

أميرة خالد(صدى):

يُعاني بعض الأشخاص من مشكلة ” التبول اللإرادي ” والتي يمكن أن تحدث لـ ” الأطفال والشباب والكبار ” فهي لا تقتصر على عمر معين، ويرجع الإصابة بهذه المشكلة لعدد من الأسباب النفسية والعضوية؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه الأسباب.

* أسباب نفسية

– عدم القدرة على مواجهة الشخص لمخاوفه الزائدة تجاه شيء ما.

– ضعف الشخصية.

– تعرض الشخص منذ الصغر للتنمر أوالتعرض لبعض المواقف المخيفة.

* أسباب عضوية

– وجود إلتهابات فى المثانة أوحصوات فى مجرى البول.

– وجود عيب خلقى يتفاقم مع مرور الوقت، وهو نقص في سعة المثانة واختلال وظائفها.

– المعاناة من فرط نشاط المثانة أووجود ضعف فى عضلات الحوض.