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أسباب نفسية وعضوية لـ ” التبول اللإرادي “

أسباب نفسية وعضوية لـ ” التبول اللإرادي “
أميرة خالد(صدى):

يُعاني بعض الأشخاص من مشكلة ” التبول اللإرادي ” والتي يمكن أن تحدث لـ ” الأطفال والشباب والكبار ” فهي لا تقتصر على عمر معين، ويرجع الإصابة بهذه المشكلة لعدد من الأسباب النفسية والعضوية؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه الأسباب.

* أسباب نفسية

– عدم القدرة على مواجهة الشخص لمخاوفه الزائدة تجاه شيء ما.
– ضعف الشخصية.
– تعرض الشخص منذ الصغر للتنمر أوالتعرض لبعض المواقف المخيفة.

* أسباب عضوية

– وجود إلتهابات فى المثانة أوحصوات فى مجرى البول.
– وجود عيب خلقى يتفاقم مع مرور الوقت، وهو نقص في سعة المثانة واختلال وظائفها.
– المعاناة من فرط نشاط المثانة أووجود ضعف فى عضلات الحوض.


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