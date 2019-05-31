لاستقبال ضيوف قمم مكة.. سيارات مخصصة لإرشاد الطائرات من الأرض (صور)

علي القحطاني(صدى):

أظهرت صور متداولة، اليوم الجمعة، العربات المخصصة لإرشاد الطائرات من الأرض، وذلك لاستقبال ضيوف قمم مكة المكرمة الثلاث، لاصطحابهم إلى الصالة المخصصة.

ويذكر أن هذه السيارات، تتبع الهيئة العامة للطيران المدني، حيث أنها مخصصة لاستقبال ضيوف القمم الثلاث بالصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، وتعرف بـ (follow me) .

وانطلقت، أمس الخميس، القمتين الخليجية والعربية من مكة المكرمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.