” ديتوكس الخيار ” .. يرطب الجسم ويساعدك على فقدان الوزن

أميرة خالد(صدى):

ينصح العديد من الخبراء في مجال التغذية بتناول مشروب ماء ” ديتوكس ” الخيار؛ وذلك لانه يمنح التطريب ويحتوي على الفيتامينات والمعذيات التي تحافظ على صحة الجسم؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الفوائد الصحية لـ ” ديتوكس الخيار ” .

– يساعد على فقدان الوزن وإزالة السموم من الماء وهو منخفض السعرات الحرارية وعالي الألياف.

– تعمل على ترطيب الجسم، حيث ينصح الأطباء بشرب ما لايق عن ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، حيث سيعمل ذلك على ترطيب بشرتك وجسمك.

– يٌعد ” الخيار ” مصدر جيد لفيتامين B5، حيث يدعم ذلك بشرة صحية، فشرب ماء الخيار يوميًا سوف يهدئ بشرتك من الداخل إلى الخارج.

– يزيد من صحة العظام، فهو مصدر جيد لفيتامين لفيتامين K وهو يساعد فى الحفاظ على صحة عظام.