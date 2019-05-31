بالفيديو.. ازدحام أمام مطعم شهير في نهار رمضان

ابوظبي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول وثقه مواطن إماراتي، اصطفاف عدد من السيارات أمام مطعم شهير للوجبات السريعة لشراء وجبات في نهار رمضان.

وأعرب موثق الفيديو، عن استغرابه من الزحام الشديد أمام المطعم، قائلًا: ما أعرف شو السالفة.. لكن شكلها العين كلها فاطرة اليوم ” .

وأضاف الإماراتي: طالع شوف ما حدا يراقب هدول الشباب.. طالع الزحمة على (ماكدونالدز)، شوف الحبايب يدقون ماكدونالدز.. استغفر الله العظيم ” .