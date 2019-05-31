بالفيديو.. ازدحام أمام مطعم شهير في نهار رمضان
أظهر مقطع فيديو متداول وثقه مواطن إماراتي، اصطفاف عدد من السيارات أمام مطعم شهير للوجبات السريعة لشراء وجبات في نهار رمضان.
وأعرب موثق الفيديو، عن استغرابه من الزحام الشديد أمام المطعم، قائلًا: ما أعرف شو السالفة.. لكن شكلها العين كلها فاطرة اليوم ” .
وأضاف الإماراتي: طالع شوف ما حدا يراقب هدول الشباب.. طالع الزحمة على (ماكدونالدز)، شوف الحبايب يدقون ماكدونالدز.. استغفر الله العظيم ” .
عوافي[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهديهم …
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2586 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظي
ابوبدر[ عدد التعليقات: 783 ] نشر منذ 9 دقائق
لا يكون التصوير في غير رمضان وهذا نزل الصور الان برمضان للتشويه بس. لا تستعجلون