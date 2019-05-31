” قصر الصفا ” .. يحتضن القمم الثلاثة وأشهر القصور الرسمية

علي القحطاني(صدى):

يشهد ” قصر الصفا ” انعقاد القمم الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية العادية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث يُعد هذا القصر أحد أشهر القصور الرسمية على المستويين العربي والإسلامي.

ويكتسب القصر شهرته لمجاورته أقدس وأطهر بقاع الأرض، كما يرتبط تاريخياً باحتضان قضايا الأمة ومناقشة همومها.

وعن تاريخ القصر، فقد تم بناؤه في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز على قمة جبل أبي قبيس في الجهة الشرقية للمسجد الحرام، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

حيث كان يسمى هذا الجبل في الجاهلية ” الجبل الأمين ” ؛ لأن الركن الأسود كان مستودعاً فيه عام الطوفان.