استعدادات ” جسر الملك فهد ” للكثافة المتوقعة في حركة العبور خلال العيد

علي القحطاني(صدى):

تجهز الإدارات الخدمية في جسر الملك فهد لحالة الكثافة المرورية المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وفتحت الجوازات 59 مساراً في الجانب السعودي من جسر الملك فهد، خصص منها 38 مساراً في جهة القدوم إلى المملكة و21 مساراً في جهة المغادرة إلى البحرين.

وأشارت الجوازات: ” 12 مساراً عكسياً، كما تقرر زيادة عدد الموظفين المناوبين لإنهاء إجراءات المسافرين في أسرع وقت ممكن ” .