استعدادات ” جسر الملك فهد ” للكثافة المتوقعة في حركة العبور خلال العيد
تجهز الإدارات الخدمية في جسر الملك فهد لحالة الكثافة المرورية المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وفتحت الجوازات 59 مساراً في الجانب السعودي من جسر الملك فهد، خصص منها 38 مساراً في جهة القدوم إلى المملكة و21 مساراً في جهة المغادرة إلى البحرين.
وأشارت الجوازات: ” 12 مساراً عكسياً، كما تقرر زيادة عدد الموظفين المناوبين لإنهاء إجراءات المسافرين في أسرع وقت ممكن ” .
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 1 ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابونايف[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 26 دقيقة
ههههههه المفروض يتم توسعته البحرين حبايبنا