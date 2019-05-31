بالفيديو.. مشهد عنيف لفهد يعذب غزالة بعد اصطيادها

أميرة خالد(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو مشهد عنيف خلال اصطياد فهد لغزال شارد عن قطيعه، وذلك في في محمية ” سابي – سيند ” بجنوب أفريقيا.

وكشف ” المصور ” الذي رصد الواقعة أنه سمع صرخات يائسة للحيوان؛ وذلك عندما توقف عند النهر لمشاهدة الفيلة.

ويظهر بالمقطع الفهد وهو يطلق سراح الغزالة من بين مخالبه ومن ثم يقبض عليها من جديد مكررًا العملية عدة مرات خلال 45 دقيقة، حتى انقض عليها بضربة قاضية وبدأ بنهش جسدها.