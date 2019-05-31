” قياس ” يكشف حقيقة وجود أخطاء في نتائج الاختبارات

علي القحطاني(صدى):

أوضح المركز الوطني للقياس ” قياس ” ، أنه قام بجميع إجراءات فحص جودة العمليات ومعادلات التصحيح قبل إعلان نتائج الاختبارات، ولا توجد أي أخطاء أو مشكلات.

وأشار المركز: ” من الطبيعي أن يكون بين الاختبار والآخر نسبة من الطلاب تزيد درجاتها وأخرى تنقص درجاتها، ونسبة تحافظ على مستوى درجاتها، وذلك بحسب ظروف المختبر ” .

ولفت إلى أن تقارب درجتي الطالب في الاختبار هو نتيجة ثبات اختبارات المركز؛ لأنها اختبارات مبنية على أسس علمية ومنهجية توازن بين الاختبارات، كما أن ثبات درجة الطالب يدل على عدم تغير الظروف والمعطيات التي تؤثر على الأداء.