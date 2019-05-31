تحذير من امراض العيون بسبب حرارة الصيف .. ونصائح للوقاية منها

أميرة خالد(صدى):

مع دخول فصل الصيف تنتشر امراض العيون بسبب ارتفاع درجات الحرارة والهواء الجاف طوال النهار .

وينصح الأطباء بضرورة تجنب آشعة الشمس في الفترة بين 10 صباحاً وحتى الثالة عصراً إذ تنتشر فيها الآشعة فوق البنفسجية المسببة لضعف النظر وجفاف العين والتهاب الملتحمة .

كما نصحوا بضرورة ارتداء النظارات الشمسيةجيدة الصنع واستخدام اغطية او قبعات فاتحة اللون لإنعكاس آشعة الشمس .

واما من يعاني من جفاف بالعين ، فيلزم استخدام مرطبات خاصة بها ” الدموع الصناعية ” مع التأكد من عدم احتوائها على مواد او مضادات تؤثر على صحة العين .