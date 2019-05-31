نجل ” الحريري ” بالزي السعودي في القمة العربية بمكة
ظهر حسام الدين الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بإحدى الصور وهو يرتدي الزي السعودي؛ خلال حضور والده القمة العربية الطارئة بمكة.
ووثقت الصورة مظهر نجل الحريري وهو يقف بجوار والده، الذي كان يصافح الرئيس العراقي برهم صالح خلال قمة مكة.
وكان ” الحريري ” قد احتفل الأسبوع الماضي بتخرج نجله الأكبر حسام الدين من مدارس نجد في الرياض.
فيصل[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 36 دقيقة
يبغى يفتح
شركة نصب جديده
وربما مقاولات؟؟
مثل شركة ابوه البائدة
وش على بالك يبغى ينكب ايران ؟؟
هههههههه
الله المستعان
الجد والابن وطلع لنا الحفيد،،،،،،