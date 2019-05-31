تصاعد أعمدة رماد وحمم نارية بأكبر بركان في صقلية

روما(صدى):

شهدت جزيرة صقلية بإيطاليا ، إطلاق أعمدة من الرماد وقذف حمم نارية على أرتفاع شاهق ، من جبل إيتنا، أو جبل النار كما يسمى، يعتبر أكبر البراكين النشطة في أوروبا.

ويمكن للبركان، الذي يصل ارتفاعه إلى 3330 مترا، أن يثور مرات عدة خلال العام، باعثا حمما ورمادا إلى ارتفاعات كبيرة فوق جزيرة صقلية.

يٌشار إنه رصد آخر نشاط كبير للبركان في جبل إيتنا، في جزيرة صقلية الواقعة في البحر المتوسط، عام 1992 ، وفي مارس 2017، أدى اندفاع الحمم من البركان نفسه إلى تطاير الحجارة والصخور في الجو، مما تسبب حينها بإصابة 10 أشخاص بجروح طفيفة من بينهم فريق تصوير تلفزيوني تابع لمحطة بريطانية.