فوجئ به ملقى على الأرض.. قناص يعثر على شاب في احد الأودية بالقنفذة

علي القحطاني(صدى):

عثر قناص في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على شاب يصارع الموت إثر الجوع والعطش في احد الأودية الجبلية شرق مركز خميس حرب بالقنفذة .

وكان الشاب ” 30 ” عام ملقى على الأرض وفي حالة اعياء شديدة ، على الرغم من وجود مستنقع مياه من الأمطار على بعد 100 م منه لكنه لم يصل إليه .

وفور ابلاغ الجهات الأمنية والإسعاف تم تقديم الإسعافات الأولية له بالموقع ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .