فوجئ به ملقى على الأرض.. قناص يعثر على شاب في احد الأودية بالقنفذة
عثر قناص في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على شاب يصارع الموت إثر الجوع والعطش في احد الأودية الجبلية شرق مركز خميس حرب بالقنفذة .
وكان الشاب ” 30 ” عام ملقى على الأرض وفي حالة اعياء شديدة ، على الرغم من وجود مستنقع مياه من الأمطار على بعد 100 م منه لكنه لم يصل إليه .
وفور ابلاغ الجهات الأمنية والإسعاف تم تقديم الإسعافات الأولية له بالموقع ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .
عوافي[ عدد التعليقات: 1991 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على سلامته …
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 2 ساعتين
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