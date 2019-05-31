وفاة معتمر وإصابة 43 آخرين إثر انقلاب حافلة قرب الخاصرة
شهد طريق الرياض – الطائف السريع اليوم الجمعة حادث مؤسف لإنقلاب حافلة كانت تقل معتمرين من مختلف الجنسيات .
واسفر الحادث الذي وقع بالقرب من مركز الخاصرة عن وفاة شخص وإصابة 43 معتمر ، تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات .
واكدت معلومات امنية ان الحادث نتيجة انحراف الحافلة عن مسارها إلى جانب الطريق مما سبب الإنقلاب .
من جانبه اكد مدير العلاقات العامة بمستشفى الخاصرة سليمان الجويسر ان هناك حالة استنفار لكافة الطواقم الطبية ، وتم استقبال 13 حالة بقسم الطوارئ ، منها متوفاه ، وعشر حالات خضعت للتنويم والملاحظة ، بينما احيلت حالتين لمستشفى القويعية .
عوافي[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يرحمه …