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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

وفاة معتمر وإصابة 43 آخرين إثر انقلاب حافلة قرب الخاصرة

وفاة معتمر وإصابة 43 آخرين إثر انقلاب حافلة قرب الخاصرة
علي القحطاني(صدى):

شهد طريق الرياض – الطائف السريع اليوم الجمعة حادث مؤسف لإنقلاب حافلة كانت تقل معتمرين من مختلف الجنسيات .

واسفر الحادث الذي وقع بالقرب من مركز الخاصرة عن وفاة شخص وإصابة 43 معتمر ، تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات .

واكدت معلومات امنية ان الحادث نتيجة انحراف الحافلة عن مسارها إلى جانب الطريق مما سبب الإنقلاب .

من جانبه اكد مدير العلاقات العامة بمستشفى الخاصرة سليمان الجويسر ان هناك حالة استنفار لكافة الطواقم الطبية ، وتم استقبال 13 حالة بقسم الطوارئ ، منها متوفاه ، وعشر حالات خضعت للتنويم والملاحظة ، بينما احيلت حالتين لمستشفى القويعية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يرحمه …

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