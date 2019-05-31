الشركة المنتجة لمسلسل كلبش 3 تقاضي قناة ” الأردن اليوم “

أميرة خالد(صدى):

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتجة لمسلسل ” كلبش3 ” ، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أمير كرارة، بيان إعلامي أكدت به بلجوأها للقضاء ضد قناة ” الأردن اليوم ” لعرضها حلقات المسلسل دون عقود رسمية .

وقالت الشركة في البيان ” علمت بقيام القناة الفضائية الأردن اليوم، بإذاعة حلقات المسلسل التليفزيوني كلبش 3، المملوك بالكامل للشركة، وذلك من خلال الوسيط السوري حوراني عبدالحميد، دون أي تصريح قانوني أو سداد المستحقات المالية للشركة المالكة قبل العرض ” .

وأوضح البيان أنه ” إزاء هذا الوضع غير القانوني، الذي أقدمت عليه قناة الأردن اليوم، تقوم الشركة المالكة لحقوق المسلسل بالاحتفاظ بكامل حقوقها المادية والأدبية الناتجة عن إذاعة أي من الفضائيات لمسلسل كلبش3، أو أي من حلقاته أو مشاهده بدون تعاقد قانوني وسداد جميع الحقوق المادية المترتبة على ذلك ” .

وشدد البيان على أن ” الشركة لم تتعاقد مع المدعو حوراني عبدالحميد، على بيع حقوق المسلسل، أو توزيعه للقنوات الفضائية خارج مصر، كما لم توكله بالتفاوض نيابة عنها لتسويق المسلسل المذكور أو أي من إنتاجات الشركة ” .

ولفت البيان إلى أنه ” من الثابت حتى الآن أن قناة الأردن اليوم، عرضت حلقات مطولة من مسلسل كلبش3، دون إذن أو تعاقد أو سداد للمستحقات المادية مقابل حقوق الملكية الفكرية الثابتة بحكم القانون، كما يبدو أنها تعرضت لعملية خداع من المدعو حوراني عبدالحميد، الذي نقل إليها نسخة مقرصنة من المسلسل ” .