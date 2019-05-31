أحلام تعد جمهورها بليلة تاريخية خلال حفل عيد الفطر بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

وعدت الفنانة الإماراتية أحلام ، جمهورها السعودي بليلة تاريخية خلال إحياءها حفل غنائي كبير في المملكة ، بمناسبة عيد الفطر المبارك ، المقرر 8 يونيو المقبل، في مدينة جدة.

وكتبت أحلام في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” أنتظركم جمهوري الكبير الأسبوع المقبل يوم السبت في جدة، بتاريخ ٨ من شهر يونيو رابع أيام العيد بإذن الله وأوعدكم بحفل يليق بجمهوري، قريبًا تفتح أبواب الحجوزات انتظرونا ” .

ويعد هذا الحفل هو الثالث على التوالي لأحلام، في السعودية بعد إحيائها حفلين للعائلات بالمملكة، في الرياض، أقيما يومي 21 و22 مارس.

وتشهد المملكة ، خلال عيد الفطر، نشاطًا فنيًا مكثفًا إذ تقام عدة حفلات غنائية في مُدن المملكة، حيث تنظم شركة روتانا 7 حفلات يحييها 13 مطربًا عربيًا.