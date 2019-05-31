نصائح وحيل يمكنك اللجوء إليها خلال الخلافات الزوجية

أميرة خالد(صدى):

تشوب العلاقة بين الزوجين في بعض الأحيان خلافات ومعارك، فقد يرغب البعض في الفوز في هذه الخلافات دون إردارك أن ذلك يمكن أن يدمر العلاقة بين الزوجين؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم أبرز النصائح التي يمكن اللجوء إليها في الخلافات الزوجية.

– عدم تصعيد الأمور والبعد عن التطرق لأمور أخرى تزيد من حدة الخلاف، حاولي حاولي التركيز النقاش على المشكلة.

– تخلصي من الرغبة في الفوز، فالخلاف القائم بينكما لا يهدف إلى وجود فائز وخاسر، إنما هو من أجل تقريب وجهات النظروتعزيز العلاقة بينكما.

– يجب أن يسود اللطف والأحترام الخلاف بينكما، فهما أقوى وسيلة لينتهي هذا الخلاف بنجاح، ويجعل علاقتكما أفضل.