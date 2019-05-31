بالماء والليمون .. طريقة بسيطة لتحضير جل بذور الكتان السحري للشعر
تعتبر مشاكل الشعر اكثر ما يواجه المرأة في مختلف مراحلها العمرية نظراً لتعرضه للتساقط والتقصف وغيرها من الأعراض المخيفة .
ونصح خبراء التجميل بإستعمال بذور الكتان لما تحتويه من مضادات اكسدة طبيعية وفيتامينات عالية يحتاجها نمو الشعر بالإضافة إلى الدهون الصحية اللازمة لتقويته وتنعيمه .
وكشفوا عن طريقة لتصنيع جل بذور الكتان منزلياً والتخلص من المواد الغير فعالة وعالية التكلفة ، وذلك على النحو التالي :
المكونات : ملعقة من بذور الكتان ، عصير حبة ليمون ، لتر ماء .
الطريقة :
1- قومي بغلى الماء وضعي فيه البذور على نار هادئة لمدة دقيقتين عندها يصبح الماء سميك .
2- اتركي المزيج يبرد ثم قومي بترشيحه من البذور .
3- اضيفي عصير الليمون للحفاظ عليه لفترة أطول .
يستخدم المستحضر بعد غسل الشعر بالشامر كسائر الكريمات والزويوت العادية ، ويفضل استخدامه يومياً قبل النوم .
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