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طرق فعالة لإستعادة عمل مثبت السرعة المُعطل والسيطرة على السيارة

طرق فعالة لإستعادة عمل مثبت السرعة المُعطل والسيطرة على السيارة
أميرة خالد(صدى):

تعد مشكلة تعطل مثبت السرعة بالسيارة من اكثر مسببات الحوادث نظراً لصعوبة السيطرة عليها ، وعدم معرفة السائق بكيفية التصرف في تلك الحالة .

وكشف خبراء السيارات على ضرورة اتباع اجراءات معينة في هذا الموقف العصيب ، وهي كالتالي :

1- التزام الهدوء وعدم الهلع لتجنب تصرف خاطئ لك او للآخرين ، مع اطلاق الأضواء التحذيرية والإتصال برقم طوارئ الشرطة .
2- قم بتحريك محرك السيارة على وضع ” N ” ، ثم قم بإطفاء المحرك واعادة تشغيله عدة مرات حتى تنشط عمل كمبيوتر السيارة ومن ثم الغاء عمل مثبت السرعة والسيطرة عليها ، وفي حال فشل هذه الطريقة يمكن اتباع التالي :

– قم بتبديل ناقل المحرك من وضع N إلى D بشكل مستمر مع الضغط على المكابح في نفس الوقت حتى تتوقف السيارة .
– او التمسك بمقود السيارة بقوة ثم الضغط على المكابح بقوة ايضاً ، وإذا لم تتوقف السيارة ارفع فرامل اليد تدريجياً مع الإمساك بالمقود بقوة منعاً لإنحرافها ، وافتح نوافذ السيارة حتى يساعد اندفاع الهواء في تقليل السرعة .


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