خطوات بسيطة للحفاظ على جفون العينين من الترهل

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء في التجميل ، أنه هناك عدد من الخطوات التي تؤمّن للسيدات الحفاظ على نضارة وشباب بشرة محيط العينين من الترهل لأطول فترة ممكنة.

ومن هذه الخطوات :

استعمال كريم محيط العينين يومياً في الصباح والمساء، ويجب أن يكون غنيّاً بالبيبتيدات ومضادات الأكسدة التي من شأنها أن تؤمّن حماية هذه المنطقة الحساسة من الاعتداءات الخارجية وتغذيتها بعناصر تساعد في الحفاظ على متانة الجلد.

ممارسة تمارين خاصة بشدّ الجفنين لمدة 5 دقائق يومياً، 4 أو 5 مرات في الأسبوع.

الاستعانة بقناع بياض البيض الغني بالبروتينات، الذي يغذّي البشرة ويساعد على تجديدها.

تطبيق الشاي الأخضر على محيط العينين فهو غنيّ بالبوليفينولات التي تحمي البشرة من التلف والترهل.

الاستفادة من حيل الماكياج، فتحديد الحاجبين ورفع زاويتيهما الخارجية يساعد في رفع العين أيضاً مما يجعلها تبدو أكثر شباباً.

تجنب السهر لساعات طويلة، فقلّة النوم من العوامل الأساسيّة المسؤولة عن ترهل بشرة محيط العينين.

تطبيق كريم حماية من الشمس المخصّص لمنطقة محيط العينين عند الخروج من المنزل.