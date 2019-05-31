فهد بن نافل رئيسا للهلال بموافقة كبار أعضاء شرف النادي
أكد مصدر مطلع أن كبار أعضاء شرف نادي الهلال يتفقون على فهد بن نافل رئيسا للنادي، فيما لن يكون نصيب أي مرشح آخر فرصة الترشح والدخول لمنافسة ابن نافل الذي بدأ يعد العدة لإحضار مدرب للفريق الأول، والذي سيكون من الأسماء الكبيرة على المستوى العالمي كما هو المدرب البرتغالي السابق خيسوس، كما أنه لم يعمل في المملكة سابقاً.
ولفت إلى أن مدير الكرة سيكون من الأسماء التي سبق أن مثلت الهلال، ولعل الأقرب هو عمر الغامدي، ولكن مازال عقده مع منتخب الشباب، وربما ينهي ارتباطه مع اتحاد الكرة إذا وجد العرض الأنسب من الهلال.
غبي كورة[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 3 ساعات
باين من صورته انه سيفشل قبل ان يبدء
ندا[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعينك يافهد
تراهم ماحصلوا غيرك
ابونايف[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 3 ساعات
اكيد بيوافقون مادام الوليد راح يدعمك
المليليح[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 2 ساعتين
نافل والحماد
الحماد ونافل
هههههههههههههههه
حطوا ممادوا 😂😂😂
بدون قناع ☆[ عدد التعليقات: 2761 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع اول هزيمة بيتهمونك الطواقي انك مؤامرة على الهلال مثل ماحصل مع محمد بن فيصل
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
صراحه[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 20 دقيقة
من وين طلع هالبزر