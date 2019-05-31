فهد بن نافل رئيسا للهلال بموافقة كبار أعضاء شرف النادي 

طلال الغامدي(صدى):

أكد مصدر مطلع أن كبار أعضاء شرف نادي الهلال يتفقون على فهد بن نافل رئيسا للنادي، فيما لن يكون نصيب أي مرشح آخر فرصة الترشح والدخول لمنافسة ابن نافل الذي بدأ يعد العدة لإحضار مدرب للفريق الأول، والذي سيكون من الأسماء الكبيرة على المستوى العالمي كما هو المدرب البرتغالي السابق خيسوس، كما أنه لم يعمل في المملكة سابقاً.

ولفت إلى أن مدير الكرة سيكون من الأسماء التي سبق أن مثلت الهلال، ولعل الأقرب هو عمر الغامدي، ولكن مازال عقده مع منتخب الشباب، وربما ينهي ارتباطه مع اتحاد الكرة إذا وجد العرض الأنسب من الهلال.