بالصور.. كيا موتورز تزيح الستار عن التصميم الداخلي لـ SUV

برلين(صدى):

أزاحت ” كيا موتورز ” اليوم الستار عن رسومات التصميم الداخلي لمقصورة سيارات الدفع الرباعي ” إس يو في ” الصغيرة الجديدة كلياً،المقرر طرحها خلال هذا الصيف.

وعن تصميمها من الداخل، فإنها تتميز بمواد عالية الجودة في جميع أنحاء المقصورة تشيع أجواء شبابية في السيارة تتميز بالفخامة، إلى جانب تفاصيل التصميم الأنيقة مثل ” المعالم المعدنية البارزة في فتحات التهوية ولوحة القيادة الواسعة والمتكاملة على نحو متناسق ” .

ويظهر وسط الطبلون نظام جديد للتنقل بين المعلومات مزود بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة؛ حيث يوفر ذلك وصولاً سلسًا إلى مجموعة من المزايا والخصائص.

كما تشتمل أيضًا على ” الكونسول الأوسط ” الذي يدعم خاصية اللمس ويتميز بسهولة الاستعمال ويتيح إمكانية إستخدام بعض المزايا المحددة مثل ” التهوية وتكييف الهواء ” ، وإمكانية ضبطها وتعديلها بسهولة وأمان بحركة إصبع.

ومن جانبه، قال بيونغ تشول جوه، رئيس إدارة التصميم في شركة كيا موتورز: ” لقد بذلنا كل الجهود لتصميم مقصورة لا مثيل لها في فئة سيارات الدفع الرباعي إس يو في الصغيرة، سعياً نحو خلق إحساس أكبر بالعمق والثراء في التصميم ” .