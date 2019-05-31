” العساف ” : الدول العربية تؤيد موقف المملكة تجاه إيران

عادل الحربي(صدى):

صرح وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، بأن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية تؤيد موقف المملكة ودولة الامارات تجاه الأعمال التي قامت بها مليشيات الحوثي الأرهابية المدعومن من إيران.

وقال ” العساف ” في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن دول مجلس التعاون لديها الرغبة في السلام والتعاون مع إيران.

حيث أشار إلى ضرورة أن تكف إيران عن دعم الأعمال الإرهابية في الدول، وأن تكون جارًا متعاونًا مع الدول العربية.

فيما أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي العربي، كما أنها بعث رسالة حازمة بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية والوقوف والإدانة الواضحة للغاية ضد الهجمات سواء الموجهة للملاحة في موانئ الإمارات أو التعرض لمعامل النفط في المملكة.

وعلق ” أبو الغيط ” على إمكانية سحب السفراء أو إيقاف التمثيل الدبلوماسي، قال: ” الجامعة العربية هي مجموعة إرادات الدول الأعضاء، هناك لجنة تسمى بلجنة إيران مشكَّلة من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وهذه اللجنة هي التي تصوغ الاستراتيجية العربية لمواجهة التدخلات الإيرانية ” .