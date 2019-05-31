هل تعاني من القئ اثناء الحمل؟ ..اليكي نصائح هامة للتخلص منه

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الشعور بالقئ والغثيان من اكثر المشاكل التي تواجه المرأة الحامل خاصة ً في الشهور الأولى .

ورغم ان تلك الأعرض لا تمثل خطر على الأم او الجنين ، إلا ان هناك خطوات تساعد على تجنبها لما تمثله من إزعاج كبير ، وهي كالتالي :

1- لا تتحركي من سريرك فجأة عند الإستيقاظ وابدأي اولاً بتناول الشاي والبسكون .

2- ابتعدي تماماً عن الأطعمة الدهنية في بداية الحمل خاصةً إذا كانت تزيد شعورك بالغثيان .

3- احتفظي ببعض الحلوى والبسكوت في غرفتك لتغيير مزاجك إذ فاجأك هذا الشعور .

4- قسمي وجباتك وتناوليها على 6مرات حتى لا تضغطى على معدتك .

5- لا تحاولي التقيؤ عمداً لأنه يزيد من الغثيان وابتعدي عن العقاقير حتى الشهر الثالث من الحمل .