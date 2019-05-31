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اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان ويطيل العمر

اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان ويطيل العمر
أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة جديدة أن دواء ” راباميسين ” الذي يستخدم لعلاج المشاكل المناعية يستطيع وقاية الجهاز العصبي من التدهور ومن تطور أمراض كالزهايمر والشلل الرعّاش.

وأشارت إلى أن ” راباميسين ” يستطيع كبح التغير الذي يحدث للخلايا ويسبب الشيخوخة، إلى جانب إمكانية استخدامه كعلاج لبعض أنواع السرطان.

ولفتت الدراسة إلى إمكانية استخدام دواء ” راباميسين ” كعلاج لتأخير الشيخوخة، مبينة أن دواء ” راباميسين ” يطيل العُمر، كما يستخدم الدواء في علاج المشاكل المناعية منذ ستينات القرن الماضي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 40 دقيقة

الأعمار بيد الله …

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