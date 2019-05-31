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توجيهات عليا للوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ تعليمات ترشيد الكهرباء

توجيهات عليا للوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ تعليمات ترشيد الكهرباء
علي القحطاني(صدى):

أصدر مجلس الوزراء توجيهات لكافة الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ تعليمات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ، مع تزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتقارير نصف سنوية حول حجم الإستهلاك والخطط المقترحة لترشيده .

جاء ذلك في تعميم موقع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – بصفته رئيساً للوزراء ، وذلك بعد الإطلاع على توصة هيئة الخبراء التابعة للمجلس .

ومن المقرر ان يرفع المركز السعودي لكفاءة الطاقة تقاريره للجهات العليا بهذا الشأن ، وذلك بهدف الحفاظ على الطاقة الكهربائية .


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