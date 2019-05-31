مفاجأة صادمة.. الميكروبات تحافظ على صحة بطانة الأمعاء

أميرة خالد(صدى):

تقطن في أجسادنا تريليونات الميكروبات التي تعتبر حيوية للحفاظ على الصحة، حيث يدرس العلماء كيف تخلص الكائنات هذه من الاضطرابات وتحفز الأمراض كذلك.

وأشارت الدراسة إلى أن الاختبارات المتكررة رصدت تغير ” الحديقة الجرثومية ” ، بطرق يمكن أن تساعد الأطباء في النهاية على تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء والسكري، وكذلك الولادة المبكرة.

وعالج الباحثون موضوعا هاما يأتي تحت مسمى ” الميكروبيوم ” ، أي مجتمع البكتيريا والفيروسات الفطريات، التي تعيش على الجلد أو في القناة الهضمية أو الأنف أو الجهاز التناسلي.

وأوضحت الكثير من الأبحاث، التي تحدد آلاف الأنواع التي تعيش في أجسامنا، وتتفاعل بطرق مهمة للصحة، مثل الهضم الجيد، يبدأ تكون الميكروبات عند الولادة وتختلف تبعا للأطفال إن كانوا قد ولدوا بشكل طبيعي، أو ولادة قيصرية، كما تتغير مع تقدم العمر.

وأشار الباحثون إلى أن بعض الميكروبات تنتج جزيئات تحافظ على صحة بطانة الأمعاء، ومن المحتمل أن يتفاقم المرض مع اختفاء هذه البكتيريا.