شركة ” التصنيع الوطنية ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” التصنيع الوطنية ” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في ” الرياض، وجدة، وحائل، والجبيل، وينبع ” ، وفقًا للمسميات التالية:

. أخصائي الزراعة (الرياض).

. مدير السلامة والصحة والبيئة والجودة (حائل).

. محلل ثاني- أداء الأعمال (حائل).

. مهندس أول- عمليات (حائل).

. مشرف- صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية (ينبع).

. أخصائي أول- كهربائي (الجبيل).

. رئيس قسم- الإنتاج (جدة).

. مهندس إنتاج- البولي بروبيلين (الجبيل).

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مايو 2019م.

ودعت الر اغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة الشروط والتفاصيل من خلال الرابط التـــــالي من هـــــــنــــــــا..