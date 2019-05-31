تركيا تقفز على القوانين الدولية وتبحث نشر صواريخ إس-400 شرق المتوسط لمطامع الغاز
يبدو ان الفترة المقبلة ستشهد ازمة جديدة لتركيا بعد لجوء ها للصواريخ الروسية بحجة تأمين مصالحها الإقتصادية في التنقيب على الغاز قبالة السواحل محل النزاع بين تركيا وقبرص ، الأمر الذي يزيد التوتر بينهما .
وكشفت مصادر عسكرية ان تركيا تتجه لنشر أنظمة إس-400 الصاروخية الدفاعية فور تسلمها من روسيا على طول سواحلها الجنوبية بالقرب من السفن الحربية المراقبة للتنقيب عن الغاز .
واكدت المصادر انه ليس الموقع الوحيد الذي تبحث فيه تركيا نشر الصواريخ بل في مواقع اخرى مما يصعد التوتر في الشرق الأوسط .
وقال مجلس الأمن القومي في تركيا في بيان له ” ستواصل تركيا أنشطتها بما يتماشى مع القانون الدولي، ولن تسمح بسياسية الأمر الواقع في شرق البحر المتوسط ” ، لكنه لم يعلق على الأنباء المتداولة حول الصواريخ الروسية .
ومن المتوقع ان يناقش الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مع ” اردوغان ” ازمة الصواريخ الشهر المقبل خلال قمة مجموعة العشرين باليابان .
وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من الطموحات التركية لبدء عمليات حفر قبالة السواحل في منطقة محل نزاع وتقول قبرص انها تخضع لسيادتها ، مما يهدد بتوتر العلاقات اكثر مع واشنطن .
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