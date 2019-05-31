تركيا تقفز على القوانين الدولية وتبحث نشر صواريخ إس-400 شرق المتوسط لمطامع الغاز

أنقرة(صدى):

يبدو ان الفترة المقبلة ستشهد ازمة جديدة لتركيا بعد لجوء ها للصواريخ الروسية بحجة تأمين مصالحها الإقتصادية في التنقيب على الغاز قبالة السواحل محل النزاع بين تركيا وقبرص ، الأمر الذي يزيد التوتر بينهما .

وكشفت مصادر عسكرية ان تركيا تتجه لنشر أنظمة إس-400 الصاروخية الدفاعية فور تسلمها من روسيا على طول سواحلها الجنوبية بالقرب من السفن الحربية المراقبة للتنقيب عن الغاز .

واكدت المصادر انه ليس الموقع الوحيد الذي تبحث فيه تركيا نشر الصواريخ بل في مواقع اخرى مما يصعد التوتر في الشرق الأوسط .

وقال مجلس الأمن القومي في تركيا في بيان له ” ستواصل تركيا أنشطتها بما يتماشى مع القانون الدولي، ولن تسمح بسياسية الأمر الواقع في شرق البحر المتوسط ” ، لكنه لم يعلق على الأنباء المتداولة حول الصواريخ الروسية .

ومن المتوقع ان يناقش الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مع ” اردوغان ” ازمة الصواريخ الشهر المقبل خلال قمة مجموعة العشرين باليابان .

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من الطموحات التركية لبدء عمليات حفر قبالة السواحل في منطقة محل نزاع وتقول قبرص انها تخضع لسيادتها ، مما يهدد بتوتر العلاقات اكثر مع واشنطن .