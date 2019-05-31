منها ” عدم إطالة مشاهدة التلفزيون ” ..نصائح خاطئة يقولها الأطباء للمرضى

أميرة خالد(صدى):

وجه الأطباء على مدى عقود نصائح خاطئة، منها عدم إطالة مشاهدة التلفزيون أو العمل أمام شاشات الكمبيوتر باعتبارها تدهور النظر، حيث أوضح الخبراء أنها لا تؤثر على الرؤية بل تجهد العينين فقط.

ونصح الأطباء بعدم الاستحمام عقب أخذ إبرة اللقاح، حيث لفت الخبراء إلى أن اللقاح يحقن في طبقات الجلد السفلى، ما يعني أن المياه لن تطاله ولن تؤثر على مكانه.

وشددوا على عدم فعالية وصحة التوصية بشرب 8 أكواب ماء يوميا، لأن طبيعة الأجسام تختلف من شخص لآخر، استنادا للوزن ومؤشرات أخرى.

وفندوا فكرة أهمية تناول الفطور، باعتباره عادة تخضع للنظام الحياتي اليومي. وأخيرا، لا تسهم المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد.