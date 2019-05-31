خطوات بسيطة تخصلك من إزعاج الإعلانات على ” آيفون “

وكالات(صدى):

تلجأ شركات الإعلانات لتتبع مستخدمي هاتف ” آيفون ” لأجل جمع معلومات عن ميولهم في التسوق، حيث تُعد بياناتهم سلعة مهمة بالنسبة لهم، لذا وفي هذا السياق سنستعرض بعض الطرق التي يمكن أن تخلصك من إزعاج هذه الإعلانات.

* الخطوات

– أذهب إلى خانة ” الإعدادات ” ، واختر ” الخصوصية ” .

– اضغط على ” الإعلان ” أسفل شاشة الإعدادات، ” وتشغيل خيار الحد من تتبع الإعلانات ” .

أما إذا كنت من مستخدمي متصفح ” سفاري ” على جهاز آيفون، فإن الكثير من المواقع ستطلب منك الموافقة على استخدام ما يعرف بـ ” الكوكيز ” ، وتعد الموافقة على ذلك بمثابة تخل جزئي عن خصوصيتك، ولحماية جهازك من هذا الإجراء يمكن تتبع هذه الخطوات:

– أذهب إلى خيار ” الإعدادات ” ، واضغط على خيار ” سفاري ” ، ثم انتقل إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم ” الخصوصية والأمن ” ، وشغل خيار ” منع التتبع عبر المواقع ” .