وصفات طبيعية فعالة لتفتيت حصى الكلى

أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير من تكون الحصوات على الكلى خاصة ً إذا كان يهمل شرب المياه في فصل الصيف .

وعلى الرغم من ان شرب الماء بكمية تصل إلي 12 كوب في اليوم لمصابي حصوات الكلى اهم الحلول الطبية ، إلا ان هناك وصفات اخرى طبيعية تساعد على التخلص منها سريعاً :

1- خل التفاح: من خلال شرب 8 كؤوس باليوم ، حيث يعمل على تفتيت الحصوات ويحفز المعدة على افراز احماض تمنع تكون حصى جديدة .

2- عصير الليمون: يمكن اضافته للماء عند الشرب إذ يعمل على تفتيت الحصى .

3- الريحان: يحتوي على حمض الخليك المساعد على تخفيف الآلام ، بينما يؤدي شربه لأكثر من 6 اسابيع إلى مخاطر صحية منها تضخم البروستاتا والتهابات المسالك اليبولية .

4- الرمان: يساعد على التخلص من السموم والحصوات إلا انه يجب الحذر منه لمرضى الضغط والذين يتناولون ادوية تتحلل في الكبد .

5- الكرفس: يساعد على ازالة السموم والحصوات ولا ينصح به لمرضى ضغط الدم المنخفض او اصحاب الجروح .

6- الفاصوليا: من اهم انواع الحساء ولا يوجد محترزات لأي مريض في تناولها .

7- جذر الهندباء: فهي مدرة للبول ومنشطة للكلى ، ولكن يجب استشارة الطبيب كونها تتعارض مع بعض الأدوية .