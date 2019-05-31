” ساما ” تعلن عن انخفاض معدل تحويلات الأجانب إلى نسب متدنية في المملكة 

حمود العنزي(صدى):

أشارت مؤسسة النقد العربي إلى انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 9% لتبلغ 10.72 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقارنة بشهر مارس 2019، حيث تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر أبريل الماضي بنحو 535 مليون ريال، بنسبة 5%.

وأوضحت المؤسسة أن تحويلات المواطنين للخارج خلال أبريل الماضي ارتفعت بنسبة 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018 لتصل إلى 5.06 مليار ريال.

وأبانت ” ساما ” ، أن قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال شهر أبريل 2019 ارتفعت بنسبة 24 %، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 24.1 مليار ريال مقارنة بـ 19.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2018.

وجرت هذه المبيعات من خلال 121.5 مليون عملية، وعبر نحو 373.6 ألف جهاز.