رسميا.. تعيين ” كونتي ” مدربا جديدا لإنتر ميلان

ماجد محمد(صدى):

عٌين أنطونيو كونتي مدربًا جديدًا لنادي ” إنتر ميلان ” اليوم رسميًا، خلفًا للوتشيانو سباليتي.

حيث أعلن ” إنتر ميلان ” هذا الخبر رسميًا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلاً: ” كونتي سيكون مدرب إنتر الجديد ” .

فيما قال ” كونتي ” عن تعيينه مدربًا لإنتر ميلان: ” سأبدأ فصلاً جديدًا في حياتي.. أنا متحمس للغاية ” .

وذكرت المصادر أن العقد الذي يربط بين الطرفين سيمتد لثلاث سنوات، وسيحصل بموجبه المدرب الإيطالي على راتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو.

وكان إنتر أعلن أمس، انتهاء ارتباطه بالمدرب سباليتي، الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي، والتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.