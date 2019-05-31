نصائح هامة لتبريد السيارة ومنع اشتعالها في الصيف

أميرة خالد(صدى):

مع ارتفاع درجات الحرارة يلزم على قائدى المركبات ضرورة اتباع نظام معين لتجنب اشتعال السيارة ، إذ اثبتت دراسة حديثة ان 75% من اسباب اشتعال السيارات يعود لى اهمال صيانتها وعدم اصلاح المشاكل الميكانيكية والكهربائية .

واكدت الدراسة على ضرورة اتباع تلك النصائح :

1- الإبتعاد عن آشعة الشمس عند ركنها مع ترك جزء من النوافذ مفتوح لخروج الهواء الساخن .

2- التأكد من ثبات السوائل والزيوت بها .

3- التخلص من اي مادة قابلة للإشتعال داخل السيارة مثل الولاعات والمعطرات والمشروبات الغازية .

4- الفحص الدوري للمحرك والأجزاء الكهربائية .

5- الإلتزام بالسرعات المقرة لإمكان السيطرة عليها حال الطوارئ .

6- عدم الحمولة الزائدة .

7- الصيانة الدورية لمكيف السيارة ، وعدم ورمي اعقاب السجائر داخلها او خارجها .

كما ينصح لقائدي المركبات بشرب الكثير من المياه وعدم السفر نهاراً خاصة ًلمرضى القلب والسكر وكبار السن ، وعدم ترك الأطفال داخل السيارة .