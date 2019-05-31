انزع الغطاء ولا تضعها بالمرحاض.. نصائح هامة لتجنب مخاطر فرشاة الأسنان
حذر الأطباء من اهمال تنظيف فرشاة الأسنان وتركها في دورات المياه مؤكدين انها تحتوي على ملايين البكتيريا المسببة للأمراض .
واوضحت دراسة في جامعة مانشستر الإنجليزية ان الفرشاة تحتوي في المتوسط على 10 ملايين بكتيريا تتكاثر إلى اعداد خيالية ان كانت في دورة المياه .
ونصحوا بإتباع الخطوات التالية لتجنب مخاطرها :
1- تغيير فرشاة الأسنان بإنتظام والحد الأقصى هو 3 او 4 اشهر .
2- التعقيم بعد كل استخدام .
3- التخلي عن غطاء الفرشاه البلاستيكي مؤكدين انه يساعد على نمو البكتيريا .
4- استبدال رأس الفرشاة الكهربائية بشكل دوري نظراً لإحتوائه على بكتيريا مضاعفة .
5- احتفظ بها بعيداً عن المرحاض داخل خزانة مغطاة لحمايتها من البكتيريا التي تنتقل عبر الجو.
عوافي[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 21 دقيقة
و منكم نستفيد …