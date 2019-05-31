  • الجمعة 31

    مايو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. انزع الغطاء ولا تضعها بالمرحاض.. نصائح هامة لتجنب مخاطر فرشاة الأسنان

انزع الغطاء ولا تضعها بالمرحاض.. نصائح هامة لتجنب مخاطر فرشاة الأسنان

انزع الغطاء ولا تضعها بالمرحاض.. نصائح هامة لتجنب مخاطر فرشاة الأسنان
لندن(صدى):

حذر الأطباء من اهمال تنظيف فرشاة الأسنان وتركها في دورات المياه مؤكدين انها تحتوي على ملايين البكتيريا المسببة للأمراض .

واوضحت دراسة في جامعة مانشستر الإنجليزية ان الفرشاة تحتوي في المتوسط على 10 ملايين بكتيريا تتكاثر إلى اعداد خيالية ان كانت في دورة المياه .

ونصحوا بإتباع الخطوات التالية لتجنب مخاطرها :
1- تغيير فرشاة الأسنان بإنتظام والحد الأقصى هو 3 او 4 اشهر .
2- التعقيم بعد كل استخدام .
3- التخلي عن غطاء الفرشاه البلاستيكي مؤكدين انه يساعد على نمو البكتيريا .
4- استبدال رأس الفرشاة الكهربائية بشكل دوري نظراً لإحتوائه على بكتيريا مضاعفة .
5- احتفظ بها بعيداً عن المرحاض داخل خزانة مغطاة لحمايتها من البكتيريا التي تنتقل عبر الجو.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 21 دقيقة

و منكم نستفيد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *