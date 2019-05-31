” كارول سماحة ” تكشف عن عقدتها النفسية بسبب عيب في وجهها

بيروت(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن عقدتها النفسية التي لازمتها منذ ان كانت طالبة بالجامعة نتيجة لتعليق اعتبرته جارحاً من احد اساتذتها .

وقالت ” كارول ” في لقاء لها ببرنامج ” حلوة رمضان ” ان استاذ السيناريو ربما لم يقصد احراجها ولكن كلماته اثرت فيها ، إذ قال لها : كارول انتي حدا موهوب بالتمثيل، بس عندك مشكلة، حنكك كتير عريض .

واضافت انها فكرت كثيراً في اجراء عملية تجميل في الحنك بسبب تلك الجملة ، لكن الكثير نصحها بعدم الإقدام على تلك الخطوة خوفاً من خطورتها .

الجدير بالذكر ان آخر اغنيات الفنانة اللبنانية هي ” نعم .. انا المطلقة ” والتي حققت نجاح كبير ، وهي من كلمات علي المولى، ألحان وتوزيع ميشال فاضل وميكس إدوارد مونييه .