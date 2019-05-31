5 اطعمة تنسف الدهون عليكي الإكثار منها

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية عن اهمية تناول بعض الأطعمة خلال اتباعك نظام غذائي بهدف التخسيس ، مؤكدين ان تناول الأطعمة في كثير من الأحيان يكون هو الخيار الصحيح لفقدان الوزن بدلاً من تقليلها شرط ان تكون اطعمة صحية كالتالي :

1- مشتقات الحليب خالية الدسم: لإحتوائه على الكالسيوم وفيتامين دي اللازمان لتسريع عملية الحرق والحفاظ على وظيفة العضلات

2- اللحوم الخالية من الدهون: حيث تولد حرارة بالجسم تدفعه لحرق الدهون ويفضل ان تكون مشوية .

3- العدس: فكوب واحد يحتوي على 35% من حاجتك اليومية من الحديد مما يعزز عملية الأيض .

4- الفلفل الأحمر الحار: يحتوي على مادة الكابسيسين التي ترفع حرارة الجسم وتجبره على حرق السعرات .

5- الحبوب الكاملة: مثل الأرز الأسمر و الشوفان ، فهي تساعد على الشعور بالشبع وتستهلك سعرات حرارية عالية في هضمها .