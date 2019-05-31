طرق طبيعية للتخلص من دهون جدران المطبخ في دقائق
يعد تنظيف المطبخ من اصعب المهام التي تواجه ربة المنزل نظراً لوجود دهون عالقة بالجدران تحتاج المزيد من المجهود وقد تدفعك إلى استعمال مواد كيميائية ضارة بالصحة .
ونصح موقع servicesutra باللجوء إلى الطرق الطبيعية للتخلص من تلك الدهون وذلك على النحو التالي :
1- الخل الأبيض: استخدميه مباشرةً على البقع والدهون او عن طريق تخفيف بالماء ورشه على الجدارن ثم مسح الجدار بإسفنج او قطعة قماش رطبة لإزالتها .
2- صودا الخبز: من خلال وضعها لدقائق على الجدران ثم مسحها ، ويمكن استخدام بخاخ من الخل والماء بعدها مباشرةً للحصول على سطح لامع .
3- الملح: اما عن طريق وضعه على البقع مباشرةً او من خلال خلطه بالكحول بنسبة 1: 4 ليعطي نتيجة هائلة لتفتيت الدهون وإذابتها .
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