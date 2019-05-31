طرق طبيعية للتخلص من دهون جدران المطبخ في دقائق

أميرة خالد(صدى):

يعد تنظيف المطبخ من اصعب المهام التي تواجه ربة المنزل نظراً لوجود دهون عالقة بالجدران تحتاج المزيد من المجهود وقد تدفعك إلى استعمال مواد كيميائية ضارة بالصحة .

ونصح موقع servicesutra باللجوء إلى الطرق الطبيعية للتخلص من تلك الدهون وذلك على النحو التالي :

1- الخل الأبيض: استخدميه مباشرةً على البقع والدهون او عن طريق تخفيف بالماء ورشه على الجدارن ثم مسح الجدار بإسفنج او قطعة قماش رطبة لإزالتها .

2- صودا الخبز: من خلال وضعها لدقائق على الجدران ثم مسحها ، ويمكن استخدام بخاخ من الخل والماء بعدها مباشرةً للحصول على سطح لامع .

3- الملح: اما عن طريق وضعه على البقع مباشرةً او من خلال خلطه بالكحول بنسبة 1: 4 ليعطي نتيجة هائلة لتفتيت الدهون وإذابتها .