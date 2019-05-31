بالفيديو.. حشود غفيرة تستقبل ” العازمي ” بالكويت لحظة الإفراج عنه

خالد الظفيري(صدى):

شهد استقبال الضابط الكويتي السابق ” خالد نقا العازمي ” المُدان بقتل الإعلامية الكويتية ” هداة سلطان ” قبل 18 عام عقب الإفراج عنه تجمع حشود غفيرة من الكويتين الذين تفاعلوا مع قضيته .

وأظهرت لقطات فيديو وثقت لحظة الإفراج عنه ” العازمي ” وهو يتوجه بالشكر للقيادة وابناء قبيلته ” العوازم ” والكويت الذين ساندوه ، وساعدوه على دفع الدية 10 ملايين دينار لأولياء دم الفقيدة.

كما شكر ذوي الفقيدة بعد تنازلهم عن القصاص داعياً لها بالرحمة والمغفرة ، وسط ترحيب الجميع به .

الجدير بالذكر ان ” العازمي ” اقدم على قتل الإعلامية رمياً بالرصاص داخل سيارتها بسبب مقال كتبته في مجلة ” المجالس ” اعتبره اساءه إلى بنات قبيلته ” العوازم ” .