بالصور.. تركيب محطات ” حافلات الرياض ” في مواقعها

عادل الحربي(صدى):

بدأ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، تركيب محطات ” حافلات الرياض ” في مواقعها، وذلك تمهيداً للانطلاق في الاختبارات التشغيلية للمحطة.

وكان قد اكتمل وصول جميع حافلات الرياض للمرحلة الأولى إلى مدينة الرياض والبالغ عددها 319 حافلة، والتي تم تصنيعها في شركتي ” مرسيدس ” و ” مان ” الألمانيتين، ومن المقرر أن يتم البدء في تشغيل مشروع ” حافلات الرياض ” نهاية العام الحالي 2019.

يذكر أن شبكة حافلات الرياض من 650 موقعا، تتضمن 3 أنواع من الحافلات وهي الحافلات ذات المسار المخصص بطول يبلغ 103 كيلومتر، والحافلات العادية بطول يبلغ 910 كيلومتر، والحافلات المغذية بطول يبلغ 896 كيلومتر، وتضم 4 نماذج مختلفة للمحطات.