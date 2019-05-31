دراسة: الإفراط في تناول الآيس كريم يسبب الوفاة

لندن(صدى):

حذرت دراستان حديثتان من تناول الأغذية المصنعة والوجبات الجاهزة ومنها الآيس كريم والكعك وحبوب الإفطار مؤكدة انها تسبب زيادة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت المبكر .

وكشفت الدراسة الأولى ان الذين يستهلكون تلك الأطعمة بكميات كبيرة ترتفع لديهم خطر مشاكل القلب والأوعية الدموية وذلك بعد تجربة تمت على 105 آلاف شخص ، مشيرة إلى ان ارتفاع استهلاكها بنسبة 10% يزيد خطر الإصابة بنسبة 12% ، وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية .

كما تمت الدراسة الثانية على 20الف شخص من عام 1999 حتى عام 2014 في اسبانيا ، واكدت ان الذين تناولوا 4 وجبات مصنعة يومياً اكثر عرضة للوفاة بنسبة 62% .