دراسة: الإفراط في تناول الآيس كريم يسبب الوفاة
حذرت دراستان حديثتان من تناول الأغذية المصنعة والوجبات الجاهزة ومنها الآيس كريم والكعك وحبوب الإفطار مؤكدة انها تسبب زيادة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت المبكر .
وكشفت الدراسة الأولى ان الذين يستهلكون تلك الأطعمة بكميات كبيرة ترتفع لديهم خطر مشاكل القلب والأوعية الدموية وذلك بعد تجربة تمت على 105 آلاف شخص ، مشيرة إلى ان ارتفاع استهلاكها بنسبة 10% يزيد خطر الإصابة بنسبة 12% ، وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية .
كما تمت الدراسة الثانية على 20الف شخص من عام 1999 حتى عام 2014 في اسبانيا ، واكدت ان الذين تناولوا 4 وجبات مصنعة يومياً اكثر عرضة للوفاة بنسبة 62% .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74950 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله بستر ,,