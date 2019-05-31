أنور قرقاش: رسالة العرب من مكة واضحة وصريحة

أبوظبي(صدى):

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على أعمال القمة الخليجية العربية الطارئة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكة المكرمة.

وقال أنور قرقاش، في تصريح له: ” ‏إختتمت القمة الخليجية والعربية بنجاح باهر لقيادة خادم الحرمين الشريفين والدبلوماسية السعودية، العالم العربي وبالإجماع يرفض التدخلات الإيرانية في شؤونه ” .

وأكد الوزير الإماراتي، أن العالم العربي يرسل رسالة عاقلة حازمة في ظروف إقليمية ودولية صعبة، مضيفًا: ” رسالة العرب من مكة المكرمة واضحة وصريحة ” .