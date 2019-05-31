بالفيديو.. سلطان الموسى: ” مسيلمة الكذاب ” شخصية عظيمة

علي القحطاني(صدى):

أكد الكاتب والباحث في مقارنة الأديان وتاريخ الحضارات، سلطان الموسى، اليوم الجمعة، أن مسيلمة الكذاب ” الذي ادعى النبوة شخصية عظيمة ” حد وصفه، وليس بالشخصية الهزلية التي يشاع عنها.

وأوضح ” الموسى ” خلال مشاركته في برنامج ” مجموعة إنسان” الذي يُعرض عبر فضائية ” mbc1 ” ، أنه ذكر ذلك في سناب شات في وقت سابق؛ مبررًا رأيه بأن هناك عدة أسباب لذلك.

وقال سلطان الموسى، أنه كشخص يقرأ ويستطلع التاريخ تجد نتيجة أحدثها لا يفضي إليها هذا السبب؛ لافتًا إلى أنه جعل ٢٠٠ ألف شخصًا يتبعونه، كما أن الجيوش تحركت له من الحجاز إلى اليمامة؛ فهل تجده مهرج وهزلي إلى هذا الشكل “؛ مؤكدًا أنه لا ينفي عن مسيلمة أنه ادعى النبوة كذبًا ولكنه ينفي عليه أن يكون بهذا الشكل الساذج الذي يروج عنه.