معجب بـ ” سلمان خان ” يهدد مغنية هندية بالقتل

نيودلهي(صدى):

تلقت المغنية الهندية، سونا موهاباترا، رسالة تهديد بالقتل من أحد معجبي الفنان سلمان خان، بعد أن علقت بشأن تصريحاته المسيئة التي طالت بريانكا تشوبرا؛ حيث نعتته بالبطل سيئ السلوك.

وأكدت موهاباترا، أمس الخميس، أنها تتلقى بشكل دائم إيميلات تهديد بالقتل من معجبي سلمان خان ووصفته بالقدوة السيئة لمعجبيه، كما نشرت صورة للتهديد الذي وصلها، وقالت إنها تتعرض دائمًا لمثل هذه الرسائل.

وأشارت إلى أن نص التهديد واضح في الصورة حيث يقول: ” سأدخل إلى منزلك، وأقتلك وهذا أول وآخر تحذير بالنسبة لك “؛ فيما يعود الأمر إلى تصريحات سلمان خان الساخرة من بريانكا شوبرا، التي تركت تصوير فيلمه ” بهارات ” حتى تتزوج من نيك جوناس.