يحيى الشهري يغادر إلى دبي لاستكمال رحلته العلاجية

طلال الغامدي(صدى):

غادر اللاعب يحيى الشهري، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى دبي لعلاج إصابة خلع في الكتف، يعاني منها بالخضوع لعملية جراحية في أحد المستشفيات المتخصصة.

ومن المرتقب، أن يحدِّد الطبيب المختص، الذي سيُجري العملية للشهري، الموعد المقترح لعودته إلى التدريبات بناءً على مدى استجابته للعلاج الطبيعي بعد العملية.

وكان اللاعب قد عانى من إصابة في الكتف منتصف الموسم، واضطر للخضوع لتمارين خاصة بالتقوية لإكمال موسمه مع الفريق، وعدم إجراء العملية في ذلك الوقت، نظرًا لحاجة الفريق إلى خدماته حينها.