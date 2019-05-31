بالفيديو.. ” الزعاق ” ‏يوضح كيفية معرفة الجهات عن طريق الظل

حمود العنزي(صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الجمعة، طريقة معرفة وتحديد الجهات من خلال ” الظل ” .

وأوضح ” الزعاق ” في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الجهات تنقسم إلى قسمين: جهات حقيقية، وأخرى مغناطيسية.

وأشار إلى أن الجهات الحقيقية هي التي تعتمد على تحركات الظل، بينما الجهات المغناطيسية هي التي تعتمد على الإبرة المغناطيسية؛ لافتًا إلى أن أدق هذه التحركات هي التي تعتمد على الظل؛ ليبدأ في وصف كيفية تحديد الجهات، حسب المقاطع المصورة المرفقة بالخبر.