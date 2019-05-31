عادل الحربي(صدى):

أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، أنه لم يعد من المقبول أن تقف بعض الدول العربية في المنتصف ولا ترفض اعتداءات إيران السافرة في الأراضي العربية؛ وذلك تعقيبًا على اعتراض العراق خلال القمة الخليجية العربية المنعقدة في مكة المكرمة بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله.

وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد: ” ما بعد قمم مكة ليس كما قبلها.. لم يعد مقبولًا -والإعتداءات الإيرانية في أوجها عبر وكلائها والتدخلات السافرة في شؤون دولنا الداخلية مستمرة وتتزايد – أن تمارس بعض الدول ما يسمى بمسك العصا من المنتصف وأن تكون على نفس المسافة منّا ومن إيران.. لسنا طُلّاب حرب بل طُلّاب حق ” .

وأضاف: ” ‏أعلنت السعودية أن يدها ممدودة للسلام وأنها لا ترغب في اندلاع حرب ولكن على ايران أن تكف عن تصرفاتها وتتخلى عن سياساتها التي كانت السبب الأكبر في عدم استقرار المنطقة لعقود .. ولا يتوقع أحد من الأشقاء العرب أن تتعرض بلادنا لتهديد لأمنها واستقرارها ونقبل منه أن يكون محايدًا في موقفه ” .