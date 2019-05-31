مالاتيا التركي يتفق مع عبد الرزاق حمد لله

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، عن اتفاق نادي مالاتيا سبور التركي الذي سوف يشارك الموسم المقبل في بطولة كأس الإتحاد الأوروبي، مع مهاجم نادي ‎النصر، المغربي عبد الرزاق حمد لله للانضمام إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة mynet، أن النادي التركي ينتظر رأي المدرب الجديد لتوقيع العقد الرسمي مع لاعب النصر.

وكان اللاعب المغربي، قد صرح في وقت سابق: ” لم أُجدد عقدي حتى الآن مع النصر لأني في انتظار الرئيس المُنتخب الجديد لأُناقِش معه موضوع العقد لكني أتوقع استمرار السويلم، ومع ذلك أنا لدي عِدة عروض من أوروبا ” .